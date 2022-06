De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en ABC Radio & TV zijn uit de lucht door overvloedige regenval die Suriname al maanden teistert. Dat meldt Suriname Herald woensdag. Ook de website van STVS is onbereikbaar.

Het is onbekend wanneer de Surinaamse media weer in de lucht zullen zijn. Voor het personeel van de zenders was het woensdag te onveilig om hun werk te blijven doen.

De gebouwen waarin STVS en ABC Radio en Televisie zich bevinden zijn ondergelopen. Het water komt in sommige gevallen via de vloeren het gebouw binnen.

Suriname heeft al maanden last van overvloedige regenval en het uitblijven van het droge seizoen. Dat leidt tot wateroverlast en overstromingen.

Duizenden huizen in het land staan al maanden onder water. Sommige scholen zijn al drie maanden dicht. De heropening van scholen in het binnenland komt moeizaam op gang. De Surinaamse regering heeft Nederland om hulp gevraagd bij het bestrijden van de wateroverlast.