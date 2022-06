Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Verenigde Staten sturen voor ruim 1 miljard euro wapens en humanitaire hulp naar het land. Oekraïne staat te springen om extra wapens, omdat de Russen per dag tot wel tien keer zo veel munitie kunnen verschieten.

De VS wil voor 1 miljard dollar (zo'n 960 miljoen euro) aan wapenhulp naar Oekraïne sturen. Het zou gaan om raketten, tankmunitie, reserveonderdelen en wapentraining. Daarnaast krijgt het land ook voor ruim 200 miljoen euro aan humanitaire hulp.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de hulp woensdag toegezegd. Diezelfde dag voerde hij telefonisch overleg met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky.

De wapens komen deels uit Amerikaanse voorraden. Een ander deel zou moeten komen uit een wapenprogramma dat het Amerikaanse Congres heeft opgezet om Oekraïne bij te staan.

De humanitaire steun is bedoeld voor schoon drinkwater, medische hulp, voedsel en onderdak voor getroffenen in Oekraïne. De VS heeft sinds de Russische inval in het land op 24 februari voor ruim 4 miljard euro aan militaire hulp naar Oekraïne gestuurd.

Oekraïne vraagt al maanden om meer en zwaardere wapens. Als het Westen sneller wapens zou leveren, zouden de Russische troepen volgens Zelensky sneller teruggedrongen kunnen worden.

Rusland zou veel meer munitie verschieten dan Oekraïne

Intussen zegt Oekraïne dat de strijd om Kharkiv en Severodonetsk niet goed verloopt voor het land. Zelensky zei dinsdagavond dat de Oekraïense troepen in de strijd tegen het Russische invasieleger in het oosten van het land "pijnlijke verliezen lijden". Dat gebeurt zowel in de stad Severodonetsk als in de regio Kharkiv.

Zelensky herhaalde in zijn gebruikelijke toespraak aan het eind van de dag dat Oekraïne staat te springen om moderne raketafweer. Hij voegde eraan toe dat er voor westerse partners geen enkele rechtvaardiging bestaat de levering van die wapens te vertragen.

Tot dusver is uit het buitenland maar 10 procent van het militaire materieel geleverd dat Oekraïne nodig heeft om zich te kunnen verdedigen, zei plaatsvervangend defensieminister Hanna Maliar op tv.

De Russen beschikken over veel meer manschappen en wapentuig. De Oekraïense artillerie verschiet volgens haar dagelijks vijf- tot zesduizend granaten, Rusland ongeveer tien keer zo veel.

VK zegt dat Nederland antischeepsraketten heeft toegezegd

Het Verenigd Koninkrijk belooft ook raketsystemen naar Oekraïne te sturen. Volgens de Britse defensieminister heeft Nederland toegezegd om antischeepsraketten te leveren. Eind mei beloofde Denemarken hetzelfde. NU.nl is in afwachting van een reactie van het Nederlandse ministerie van Defensie op de Britse uitspraken.

Oekraïne zou zeker duizend pantserhouwitsers, vijfhonderd tanks en duizend drones nodig hebben. Dat liet de regering van het land maandag weten.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut waarover de Nederlandse landmacht beschikt. Met het wapen kunnen doelen tot op 50 kilometer afstand getroffen worden.

NAVO wil Oekraïne helpen met overstap naar westerse wapensystemen

De NAVO beloofde dinsdagavond Oekraïne te helpen over te stappen op het gebruik van westerse wapens om zich te verdedigen. Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg zou het Westen eind juni tijdens een bijeenkomst in Madrid het nieuw hulppakket voor Oekraïne definitief kunnen vaststellen.

Nu gebruikt het land nog voornamelijk verouderde wapens uit de Sovjettijd. Het zou nog wel tijd kosten voordat het Oekraïense leger gewend is aan het gebruik van de westerse wapens.

Westerse wapens zijn moderner dan de meeste wapens die het land momenteel gebruikt, aldus Stoltenberg. Op dit moment leveren vooral de NAVO-landen Polen en Roemenië wapens die afkomstig zijn uit de oude arsenalen. Die voorraden beginnen op te raken.

VS: 'We mogen niet verslappen'

De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin gaf woensdag een persconferentie in Brussel, waar hij deelnam aan een overleg tussen de NAVO-ministers van Defensie.

De voormalige generaal zei tevreden te zijn over de manier waarop het militaire samenwerkingsverband de hulpacties voor Oekraïne samen aanpakte. "Maar we mogen niet verslappen", waarschuwde Austin. "De belangen zijn te groot.

Volgens de defensieminister is de Russische inval in Oekraïne ook een gevaar voor de veiligheid in Europa. Hij beloofde meer militaire steun aan het land.