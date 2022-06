De Britse vlucht die dinsdag om 22.30 uur zou vertrekken naar Rwanda om daar asielzoekers heen te brengen, gaat voorlopig toch niet weg. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de deportatie van zeven personen verhinderd.

Het EHRM heeft de deportatie van vluchtelingen in Groot-Brittannië naar Rwanda verhinderd na een spoedprocedure die was aangevraagd door een Irakese migrant. De rechter beoordeelde dat de mensen geen veiligheid kon worden gegarandeerd in het Afrikaanse land. Dat heeft de liefdadigheidsorganisatie Care4Calais dinsdagavond laat gezegd.

Er stonden zeven door Londen ongewenste personen op de nominatie naar Afrika te worden gebracht. De uitspraak van het Europese Hof leidde tot annulering van de hele vlucht.

Care4Calais bracht als eerste het nieuws dat de EHRM een streep had gezet door het vertrek van enkel de Irakese migrant. "Dat betekent dat het nu voor de overige zes ook mogelijk is zoiets te claimen. We zijn zo opgelucht". Het EHRM bevestigde dat vonnis. De Irakees mag voorlopig nog drie weken blijven. Enkele uren later werd duidelijk dat ook de andere zes personen niet neer Rwanda worden gestuurd. Een overheidsfunctionaris liet weten dat het vertrek is uitgesteld.

Premier Johnson is teleurgesteld en noemt het plan 'verstandig'

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Het plan leidde tot een storm van protest. Mensenrechtenactivisten probeerden de uitvoering ervan via de Britse rechter te voorkomen, maar slaagden er niet in.

De regering in Londen wil met deze maatregel onder meer voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht wagen naar Engeland. Dat gebeurt veelal in gammele bootjes met hulp van mensensmokkelaars.

Premier Boris Johnson toonde zich teleurgesteld in wat hij noemde de "juridische pogingen om veilige routes voor asielzoekers te ondermijnen" en noemde het Britse plan "verstandig". Hij liet doorschemeren dat het Verenigd Koninkrijk op manieren zint om het plan alsnog te kunnen uitvoeren. "Zal het nodig zijn om enkele wetten te veranderen om ons voorwaarts te helpen? Dat zou goed kunnen en al deze opties worden voortdurend herzien."