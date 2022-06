De Russische oppositieleider Alexei Navalny is dinsdag onverwacht overgeplaatst naar een extra beveiligd strafkamp. Zijn naaste medewerkers waren daar niet van op de hoogte gebracht en wisten enkele uren niet waar Navalny was.

Lokale waarnemer Sergey Yazhan liet weten dat Navalny is overgebracht naar kolonie IK-6 in Melechovo, zo'n 250 kilometer ten oosten van Moskou. Yazhan houdt in de regio de rechten van veroordeelden in de gaten in samenwerking met de gevangenisautoriteiten.

Eerder deze maand zei Navalny al dat hij zou worden overgebracht naar Melechovo. In de strafkolonie geldt een zeer streng regime voor de gedetineerden. Ook zijn er verhalen van oud-gevangenen over structurele martelingen door cipiers.

Navalny zit in Rusland een straf van negen jaar uit, na veroordelingen voor fraude en minachting van de rechtbank. Die omstreden vonnissen vervingen een uitspraak van 2,5 jaar celstraf die hem eerder was opgelegd.

Zijn hoger beroep heeft hij vorige maand verloren. In het vonnis stond dat Navalny naar een extra beveiligde gevangenis moet worden gebracht, waar hij minder contact met de buitenwereld mag hebben.

De Kremlin-criticus zat zijn straf tot nu toe uit in een strafkolonie in Pokrov, op zo'n 100 kilometer afstand van Moskou.

Familie en advocaten niet ingelicht over overplaatsing

Zijn familie en advocaten waren niet ingelicht over Navalny's verplaatsing. Toen zijn advocaat dinsdag arriveerde in Pokrov, kreeg hij volgens Navalny's stafchef Leonid Volkov van de directie te horen dat "die gedetineerde hier niet is".

Woordvoerder Kira Yarmish liet op Twitter weten zich zorgen te maken om Navalny's toestand. "Zolang we niet weten waar hij is, is hij een-op-een met het systeem dat hem al eerder probeerde te vermoorden."

Navalny werd in januari 2021 opgepakt op het vliegveld van de Russische hoofdstad. Hij kwam toen terug uit Berlijn, waar hij was behandeld voor een aanval met zenuwgif in een Russisch vliegtuig.

Eind vorige maand meldde Navalny via Instagram dat een nieuwe strafzaak tegen hem is geopend. Deze kan hem nog eens tot vijftien jaar celstraf opleveren als hij schuldig wordt bevonden.