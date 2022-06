De man die in 2018 tien mensen doodreed in het Canadese Toronto, moet levenslang de cel in. De 29-jarige Alek Minassian werd door de rechtbank eerder al schuldig bevonden aan tien keer moord en zestien pogingen daartoe, schrijven Canadese media.

De destijds 25-jarige Minassian reed op 23 april 2018 in op een menigte. Hij reed met een gehuurd busje over een voetpad. Acht vrouwen en twee mannen kwamen om het leven. Nog eens zestien anderen raakten gewond. Een van de slachtoffers overleed drie jaar na de aanslag aan haar verwondingen.

De man zou boos zijn geweest omdat vrouwen niet met hem naar bed wilden. Volgens CBC radicaliseerde hij na veel op internet te hebben gezeten.

Ondanks de levenslange gevangenisstraf, kan Minassian na 25 jaar om een voorwaardelijke vrijlating vragen. Dat is gebruikelijk bij dit soort straffen. Maar dat betekent niet automatisch dat zijn verzoek wordt ingewilligd, benadrukte de rechter maandag.