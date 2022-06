Donald Trump heeft maandag flink uitgehaald naar de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Commissievoorzitter Bennie Thompson noemde de bestorming onlangs "de uitkomst van een couppoging door Donald Trump". Volgens hem was het geweld geen ongeluk, maar "Trumps laatste poging overeind te blijven".

In een document van twaalf pagina's, dat de voormalige president van de Verenigde Staten maandag tijdens de tweede hoorzitting vrijgaf, gaat Trump daar fel tegenin. Zo schrijft hij dat "de Democraten een verhaal rond 6 januari hebben bedacht dat moet afleiden van de grotere en belangrijkere waarheid dat de verkiezingen van 2020 gestolen en gemanipuleerd zijn".

Trump vindt dat de commissie, met zeven Democraten en twee Republikeinen, maar naar één kant van het verhaal kijkt. Ook noemt hij het parlementair onderzoek een "justitiële aanfluiting". Volgens Trump dienen de hoorzittingen tenslotte ook om "het Amerikaanse publiek af te leiden van de pijn die ze voelen".

Medewerkers noemden Trumps beweringen over stemfraude 'idioot'

Tijdens de hoorzitting van maandag sprak de commissie over de beslissing van Trump om "de wil van de kiezers te negeren". Ook ging de zitting over de overwinning die de ex-president uitriep, zijn beweringen over verkiezingsfraude en het negeren van de uitspraken van de rechtbanken die daarop volgden. Daarnaast presenteerde de commissie een hoop nieuwe informatie, zoals interviews met voormalige werknemers van Trump.

Ook werden verschillende getuigen gehoord, onder wie Trumps campagnemedewerkers. Zij vertelden allemaal dat ze Trump op 6 januari de waarheid probeerden te vertellen: "Dat hij waarschijnlijk niet zou winnen", dat hij "zeker niet de overwinning moest uitroepen" en dat zijn beweringen over stemfraude "idioot" waren.

'Bestorming gecoördineerd door Trump'

De commissie wil uiteindelijk aantonen dat de bestorming van het Capitool gecoördineerd werd door Trump en mensen om hem heen. De bestorming zou als doel hebben om de benoeming van Joe Biden als nieuwe president van de VS door het Congres te dwarsbomen.

Bij de bestorming van het Capitool kwamen op de dag zelf vier mensen om het leven, van wie er één werd doodgeschoten door de politie. Vier politieagenten die bij de verdediging van het complex betrokken waren, beroofden zichzelf later van het leven. Meer dan honderd mensen raakten gewond.