Voor het eerst in dertig jaar tijd is Yellowstone National Park in de Verenigde Staten tijdens de zomer gesloten voor bezoekers, melden autoriteiten maandag. Door noodweer zijn er "extreem gevaarlijke omstandigheden" ontstaan in het reservaat. De nog aanwezige bezoekers in het park worden geëvacueerd.

Volgens autoriteiten zijn er overstromingen en aardverschuivingen in het enorme reservaat. Vanwege "meerdere weg- en brugstoringen, modderstromen en andere problemen" worden pogingen gedaan om het noordelijke deel van Yellowstone te evacueren. Dat laat een woordvoerder van de parkopzichters in een verklaring weten.

Ook is er sprake van stroomstoringen rondom het park, vooral in Montana. Daar hebben inwoners in sommige gebieden geen water of stroom.

Rangers van het park delen op sociale media beelden van ingestorte bruggen en afgebrokkelde wegen.