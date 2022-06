Zo'n tweehonderd Hollywoodsterren, waaronder comédienne Amy Schumer, actrice Julianne Moore en talkshowhost Jimmy Kimmel, roepen in een open brief op tot meer verantwoord vuurwapengebruik in films en tot het beperken van scenes waarin kinderen vuurwapens gebruiken.

In de brief zeggen ondertekenaars dat houdingen tegenover roken, rijden onder invloed en het dragen van een autogordel allemaal baat gehad hebben bij positieve representatie van die onderwerpen in films en tv-series. "Het is nu tijd om vuurwapenveiligheid op te pakken", schrijven de sterren. De brief is uitgebracht samen met Brady Campaign, een non-profitorganisatie die pleit voor strengere wapenwetgeving in de VS.

Alternatieve wapens

De sterren stellen niet voor om vuurwapens helemaal te verbannen uit de Hollywoodwereld, maar roepen op om karakters vuurwapens veilig te laten opbergen en om discussies te voeren voordat het filmen begint om te zien of er alternatieve wapens gebruikt kunnen worden in bepaalde scènes zonder de integriteit van de film of de serie te schaden.

"We vragen schrijvers, regisseurs en producers om terughoudend te zijn met vuurwapengeweld op het scherm en om te laten zien wat goede manieren zijn om vuurwapens veilig te kunnen gebruiken." Ook wordt er gepleit om scenes waarin kinderen met vuurwapens te zien zijn, zoveel mogelijk te vermijden.

Nationale nachtmerrie

De brief volgt na recente schietpartijen in de VS waarbij tientallen mensen omkwamen, onder meer op een basisschool in Uvalde, Texas en in een supermarkt in Buffalo, New York. Met de brief hopen ondertekenaars "een einde te maken aan deze nationale nachtmerrie".