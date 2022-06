Het Hof van Beroep in Londen heeft maandag bepaald dat de eerste vlucht met asielzoekers naar Rwanda dinsdag kan doorgaan zoals gepland. Mensenrechtenactivisten hadden beroep aangetekend tegen het Britse plan om asielzoekers in Rwanda op te vangen. Het overheidsbeleid zou "onmenselijk" zijn en migranten in gevaar brengen.

De Britse regering wil met het plan illegale immigratie inperken en stelt derhalve dat het "in het algemeen belang" is. Het Verenigd Koninkrijk en Rwanda maakten in april een overeenkomst bekend waardoor duizenden asielzoekers zouden worden gehuisvest in Rwanda.

Mensen die sinds 1 januari illegaal het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen, kunnen naar Rwanda worden gestuurd. Het plan dat illegale immigratie moet beperken, kost omgerekend 144 miljoen euro.

Van diverse kanten klonk luide kritiek. De Rwandese regering zei dat mensen worden "beschermd, gerespecteerd en gesteund bij hun ambities". Eind april maakte ook Denemarken bekend dat het illegale immigranten naar Rwanda wil sturen. De Denen hebben echter nog geen akkoord met Rwanda hierover gesloten.

Maatregel bedoeld om af te schrikken

De maatregelen zijn deels bedoeld om mensen af te schrikken om vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht via het Kanaal te maken, vaak in kleine boten die worden bestuurd door smokkelaars. Het Hof van Beroep heeft de Britse regering dus gelijk gegeven, nadat vrijdag ook een lagere rechtbank in Londen al groen licht had gegeven. Nog een keer in beroep gaan is niet mogelijk, zei de rechter maandag.

VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi noemde het Britse plan maandag "helemaal verkeerd, om zoveel redenen". Grandi wees erop dat er veel landen in Afrika en elders zijn die veel armer zijn dan het VK en toch honderdduizenden, soms zelfs miljoenen vluchtelingen opvangen.

Grandi vreest dat dergelijke landen iets vergelijkbaars gaan doen. "Het precedent dat dit schept is catastrofaal."