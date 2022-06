De man die zondag met zijn auto in de Duitse stad Mannheim vier fietsers aanreed, deed dat waarschijnlijk met opzet. Volgens de Duitse officier van justitie en de politie stond de verdachte onder medische behandeling voor een psychische aandoening. Een van de fietsers overleed ter plekke, twee liggen nog in het ziekenhuis.

De 36-jarige verdachte was tot vorige week opgenomen in een kliniek. De politie vermoedt dat hij zondag in een "mentale noodtoestand" verkeerde. Eerder op de dag zou hij in Ellerstadt zijn 69-jarige vader hebben vermoord.

Volgens de politie vluchtte hij met de auto van zijn moeder. De fietsers in Mannheim zijn aangereden op dezelfde straat. Dat gebeurde over een afstand van 1,5 kilometer.

De verdachte reed nog een klein stukje door met de beschadigde auto. Volgens getuigen stapte de man uit, kleedde hij zich deels uit en sprong hij in de rivier de Rijn. Met behulp van een helikopter heeft de waterpolitie hem kunnen arresteren. De verdachte ligt met verwondingen in het ziekenhuis.

Afgelopen woensdag reed een andere automobilist ook bewust in op een menigte. Dat gebeurde in Berlijn. Daarbij kwam een lerares om het leven en raakten 29 anderen gewond. Ook die verdachte zou psychische problemen hebben gehad.