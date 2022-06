In de zoektocht naar de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira in het Amazone regenwoud zijn zondag meerdere eigendommen gevonden. De twee raakten een week geleden vermist.

In het Braziliaanse regenwoud zijn 150 soldaten, duikers, brandweer, politie en leden van lokale stammen op zoek naar de vermiste journalist en onderzoeker.

De eigendommen die zondag zijn gevonden zijn kleren en een id-kaart van Pereira, een rugzak met kleren van Philips en twee paar laarzen. De rugzak was vastgebonden aan een boom die half onder water lag. Zaterdag zouden ook al kleren, een zeil en een fles motorolie gevonden zijn.

Philips en Pereira werden vorige week zondag voor het laatst gezien toen zij de Itacoai rivier afreisden. Phillips, een freelance verslaggever die voor The Guardian en The New York Times heeft geschreven, was samen met onderzoeker Pereira op reportage in een afgelegen stuk van de jungle nabij de grens met Peru en Colombia. De regio staat bekend om de cocaïnesmokkel en illegale activiteiten door houthakkers, mijnwerkers en jagers.

Druk op Bolsonaro om zoektocht uit te breiden

Het nieuws van de vermissing maakt veel los in het land. Politici, klimaatactivisten, mensenrechtenactivisten en Braziliaanse beroemdheden zoals oud-topvoetballer Pelé en de zanger Caetano Veloso, riepen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro op om de zoektocht uit te breiden.

Phillips voelde Bolsonaro vorig jaar nog aan de tand over de gebrekkige handhaving van de milieuwetgeving in Brazilië. Vorige week zei de president dat de twee mannen "op een avontuur waren dat werd afgeraden" en suggereerde dat het duo wellicht is geëxecuteerd.

De politie heeft aan persbureau Reuters laten weten dat de zoektocht zicht richt op stropers en illegale vissers, die vaak ruzie hadden met Pereira omdat hij lokale patrouilles in het reservaat organiseerde. Er is een visser aangehouden op verdenking van wapenbezit. Hij wordt vastgehouden om te onderzoeken of hij iets te maken heeft met de verdwijning van Phillips en Pereira.