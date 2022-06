Een 36-jarige man is zondag met zijn auto op een groep fietsers in het Duitse Mannheim ingereden. Een 71-jarige fietser is overleden. Drie andere mensen raakten zwaargewond, meldt de politie. De automobilist zou eerder zijn 69-jarige vader hebben vermoord in Ellerstadt, 17 kilometer ten westen van Mannheim.

Na een achtervolging door de politie stapte de chauffeur uit zijn auto en sprong in de Rijn. Volgens de politie, die ook een helikopter had ingezet, verkeerde de man waarschijnlijk in een mentale noodtoestand. Hij is inmiddels gearresteerd.

Mannheim ligt in het zuidwesten van Duitsland, nabij Heidelberg in de deelstaat Baden-Württemberg.

Duitsland werd woensdag ook al opgeschrikt toen een man met zijn auto inreed op een menigte in Berlijn. Daarbij kwam een lerares om het leven en 29 anderen, onder wie veel kinderen, raakten gewond. Zes mensen verkeren nog in levensgevaar. Later werd bekend dat ook deze automobilist kampte met psychische problemen.