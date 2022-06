In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen van zondag gaat het politieke blok van president Emmanuel Macron aan de leiding. Maar de vraag is of Ensemble, de alliantie van partijen die Macron steunen, genoeg stemmen krijgt om een absolute meerderheid in het parlement te behouden.

Om een meerderheid te behalen in het Assemblée nationale (de Franse Tweede Kamer) moet Macron 289 van de 577 zetels zien te behalen. Maar volgens de exitpolls ziet het ernaar uit dat Ensemble tussen de 260 en 310 zetels wint.

Daardoor is het niet zeker of Macron zijn absolute meerderheid zal behouden, die hij wel nodig heeft om door te gaan met het huidige kabinet. Zonder meerderheid moet hij een nieuwe coalitie sluiten en nieuwe ministers aanstellen.

Het nieuwe linkse blok NUPES kon zondag op 150 tot 220 zetels rekenen. Het blok van de rechtse Les Républicains en partners won 50 tot 80 zetels.

Nadat Macron in april de presidentsverkiezingen won, beloofde hij een nieuw politiek tijdperk. Maar er is nog steeds kritiek. De energie- en voedselprijzen zijn sterk gestegen, Macron zou niet hard genoeg optreden tegen de Russische president Vladimir Poetin en vorige maand beschuldigden twee vrouwen zijn nieuwe minister van Solidariteit Damien Abad van verkrachting.

Minder dan helft van kiesgerechtigden bracht stem uit

Frankrijk werkt met een districtenstelsel. Dat betekent dat elk kiesdistrict in het parlement vertegenwoordigd is door één zetel. Als geen enkele kandidaat in de eerste ronde van de verkiezingen een absolute meerderheid behaalt, wordt er een tweede ronde gehouden.

De twee kandidaten met de meeste stemmen en alle andere kandidaten met meer dan 12,5 procent van de stemmen gaan door naar de tweede ronde op zondag 19 juni.

De verkiezingsopkomst in de eerste ronde was laag. Naar schatting ging 47,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.