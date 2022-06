Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft begrip voor de bezwaren van Turkije tegen het lidmaatschap van Finland en Zweden. De Noor noemde de Turkse veiligheidszorgen zondag "legitiem".

Turkije is vooralsnog tegen de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Het land verwijt de Scandinavische kandidaat-lidstaten "terroristen" van onder meer de Koerdische PKK-beweging te beschermen.

Zonder specifiek in te gaan op de Turkse bezwaren, erkende Stoltenberg dat Turkije het recht heeft om zich zorgen te maken over de veiligheid.

"Dit gaat over terrorisme en wapenhandel", aldus Stoltenberg op een persconferentie in Finland. De Noor is daar op bezoek bij president Sauli Niinisto om het kandidaat-lidmaatschap van dat land verder te bespreken.

"We moeten niet vergeten dat Turkije van alle NAVO-lidstaten de meeste terroristische aanslagen op het grondgebied heeft meegemaakt. Hun zorgen zijn dus absoluut legitiem en begrijpelijk."

Gesprekken met Turkije lopen nog

Stoltenberg gaf geen update over de voortgang van de gesprekken met Turkije. De Noor liet wel weten dat de NAVO-top van eind juni "zeker geen deadline" was.

Daarnaast prees Stoltenberg Turkije voor de "sleutelrol" die het speelt bij de NAVO. Via Turkije kan de verdragsorganisatie invloed uitoefenen in de Zwarte Zee, wat vanwege de Russische invasie van Oekraïne belangrijker dan ooit is.

De NAVO-topman zei eerder dat hij verwachtte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te kunnen overtuigen zijn goedkeuring te geven aan het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Die landen gaan zelf ook nog in gesprek met Erdogan.