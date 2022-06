Een 54-jarige man uit Nederland is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Duitsland zwaargewond geraakt toen hij per ongeluk werd neergeschoten bij een jacht op wilde zwijnen. Een andere Nederlandse man zag hem aan voor een wild zwijn, schrijft het AD zondag.

Het ongeluk gebeurde in de Duitse plaats Niedersohren, tussen Frankfurt en de grens met Luxemburg, schrijft de Duitse politie zondagochtend in een persbericht. De neergeschoten Nederlander was mee als jachthelper van de andere man, die het terrein waarop de twee aan het jagen waren had afgehuurd, meldt de Duitse politie aan het AD.

De helper lag tijdens een pauze gedurende de jacht op zijn rug in het gras. De oudere man, die 65 jaar oud is, verwarde hem toen voor het dier waarop de twee aan het jagen waren.

"Het slachtoffer liep een schampschot op aan zijn hand, maar was desondanks zwaargewond. De aanhechting van zijn duim lag volledig open", citeert het AD de Duitse politie.

Na het ongeluk zijn de twee mannen naar een ziekenhuis in de buurt gereden. Daar werd de man behandeld op de eerste hulp. Later is hij overgebracht naar een speciale kliniek voor handchirurgie.

Tegen de schutter is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Ook is het wapen in beslag genomen.