Een docent uit Essen is zaterdag aan haar verwondingen overleden nadat zij en drie studenten een dag eerder werden neergestoken. Een geestelijk zieke man kwam met twee keukenmessen naar de universiteit in de Duitse stad Hamm.

De verdachte zou drie 22-jarige studenten hebben neergestoken in de foyer van de universiteit. Het eerste slachtoffer had snijwonden op één wang. De man verwondde een tweede student in de nek. Daarna stak hij een vrouw meerdere keren in haar buik.

Vervolgens is hij een collegezaal met meer dan honderd mensen binnengelopen, waar hij de docent aanviel. Ze is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later aan haar verwondingen. Andere aanwezigen hebben de man overmeesterd en vastgehouden totdat de politie ter plekke was.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws uit Duitsland

Verdachte was al bekend bij de politie

De verdachte was kort voor zijn aanval opgenomen in een psychiatrische kliniek na een zelfmoordpoging. Een Duitse officier van justitie verklaarde zaterdag dat hij leed aan waanideeën. De 34-jarige verdachte dacht dat de mensen die hij aanviel lid waren van een groep die hem probeerde te vermoorden.

De man heeft inmiddels bekend. Hij deed in april zelf aangifte bij de politie omdat hij het gevoel had gevolgd te worden. Uit een risicobeoordeling kwam toen naar voren dat hij geen gevaar was voor zichzelf en anderen.

Het is de tweede keer in een week dat Duitsland wordt opgeschrikt door een lukrake aanval op burgers. In Berlijn raakten woensdag meerdere mensen gewond doordat een automobilist inreed op een menigte. Daarbij kwam één persoon om het leven.