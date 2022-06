In de Amerikaanse staat Idaho zijn zaterdag 31 rechts-nationalisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een pride-evenement in de stad Coeur D'Alene te verstoren. Dat meldt de politie van de noordwestelijke staat.

Op een video van de arrestatie die rondgaat op sociale media zijn zo'n twintig knielende mannen te zien. Hun handen waren vastgebonden en ze droegen identieke khaki broeken, blauwe T-shirts met de tekst 'Reclaim America', witte bivakmutsen en basketbalpetjes. Ook hadden ze schilden, kinbeschermers en ten minste één rookgranaat bij zich. "Ze kwamen om te rellen", zei de politiechef van Coeur D'Alene.

Een lokale bewoner zag hoe de mannen in een verhuiswagen klommen en belde de politie. Volgens de tipgever zag de groep eruit als een klein leger. Tien minuten later hield de politie de verhuisbus staande.

De mannen, die uit minstens elf verschillende staten komen, worden verdacht van samenzwering met als doel te rellen. Ze zouden lid zijn van de organisatie Patriot Front, die in 2017 tijdens de nasleep van de 'Unite the Right' demonstratie in Charlottesville werd opgericht. Daar deden meerdere extreemrechtse en alt-right groepen aan mee.

Na de arrestatie werd de beveiliging op het lhbtiq+ evenement Pride in the Park aangescherpt.