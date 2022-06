Spanje beleeft de heetste lente in twintig jaar tijd. Zaterdag liep de temperatuur op tot 40 graden in de Guadalquivir-vallei in Sevilla en de nabijgelegen stad Córdoba, meldt het Spaanse weerinstituut AEMET. Als de weersverwachting uitkomt, wordt het nog warmer.

Met name Zuid-Spanje gaat gebukt onder de hitte. Daar kon het kwik zaterdag nog oplopen tot 42 graden. En de Spanjaarden krijgen het zondag mogelijk nog warmer. De hittegolf kan dan lokaal voor 43 graden zorgen.

Volgens het AEMET is hete lucht uit Noord-Afrika de oorzaak van de warmte. De verstikkende hittegolf zou in het grootste deel van Spanje nog tot woensdag kunnen duren, zes dagen voor het officiële begin van de zomer op 21 juni. Verder worden er harde windstoten en storm voorspeld voor sommige delen van het land.

Nederland krijgt te maken met temperaturen die in de loop van de week richting de 30 graden klimmen. Volgens weerman Alfred Snoek van Weerplaza komt die warme lucht in Nederland ook uit het zuiden. "Het kan volgende week zaterdag wel 30 graden worden, maar dat is gezien de termijn uiteraard nog wel onzeker."