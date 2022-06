Hulpdiensten hebben zaterdag zeven lichamen gevonden na een helikoptercrash in het noorden van Italië, berichten Italiaanse media. Aan boord zaten naast de Italiaanse piloot vier Turkse en twee Libanese staatsburgers. De zes passagiers waren in Italië voor een beurs.

De helikopter verdween donderdag van de radar boven een heuvelachtig en bosrijk gebied, toen het weer slecht was. Het toestel was van Lucca in Toscane onderweg naar Treviso, een stad in de buurt van Venetië.

De Turkse holding Eczacibasi had de helikopter gecharterd om zakenlieden te vervoeren. Nadat het toestel was verdwenen, werd een zoekactie in gang gezet. Vanwege het slechte weer in het gebied konden de Italiaanse hulpdiensten aanvankelijk weinig vlieguren maken om de helikopter te lokaliseren.