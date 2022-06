Australië en het Franse defensieconglomeraat Naval Group zijn tot een akkoord gekomen over een schikking over het schrappen van een contract voor de bouw van onderzeeërs. Premier Anthony Albanese zegt dat het Franse bedrijf heeft ingestemd met een "eerlijke en billijke schikking" van 555 miljoen euro voor het beëindigen van het miljardencontract.

Australië zou oorspronkelijk een contract voor de bouw van twaalf onderzeeërs ter waarde van 31 miljard euro aangaan, maar zag daar later vanaf. Daar ontstond veel ophef over vanuit Franse kant.

Australië had in 2016 al afspraken gemaakt over de aankoop van de duikboten. Het land klaagde later over vertragingen en kostenoverschrijdingen. De Australiërs trokken zich terug uit het project na geheime onderhandelingen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De drie landen sloten een nieuw samenwerkingsverband dat de aankoop van de Franse onderzeeboten overbodig maakte.

Frankrijk reageerde daar woedend op en sprak over een dolkstoot in de rug. Topman Pierre Eric Pommellet van Naval Group zei dat gemaakte kosten zouden worden verhaald op de Australiërs.