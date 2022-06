Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) maakt zich ernstig zorgen over de voedselcrisis in Ethiopië. Vooral in de noordoostelijke regio Afar is sprake van ondervoeding door onder meer klimaatverandering en stijgende voedselprijzen. De hulporganisatie telde daar 35 kinderen die in de afgelopen twee maanden overleden als gevolg van ondervoeding.

AzG stelt dat in een door de hulporganisatie ondersteund ziekenhuis drie tot vier keer meer kinderen met ondervoeding worden opgenomen dan normaal. Het aantal overlijdens in het betreffende Dupti-ziekenhuis is de laatste weken met 20 procent gestegen.

"In twee dagen tijd zijn er 41 kinderen opgenomen met ernstige buikinfecties omdat ze noodgedwongen moeten drinken uit modderige plassen", zegt Raphael Veicht, noodhulpcoördinator van AzG in Ethiopië. Om de vele ondervoedingspatiënten te helpen, wordt het ziekenhuis uitgebreid met een voedingskliniek en uitgebreidere eerste hulp. Betere sanitaire voorzieningen en een betrouwbare waterbron zijn volgens de hulporganisatie hard nodig.

De medische faciliteiten in de regio Afar functioneren nauwelijks. AzG schat dat slechts 20 procent van de medische voorzieningen naar behoren functioneren. Veel faciliteiten zijn vernietigd, geplunderd of onderbemand door gevechten.

Het gaat volgens AzG van kwaad tot erger in het noordoosten van Ethiopië. Grote conflicten en de oorlog in Oekraïne dragen bij aan de voedselschaarste. Daarnaast is er nauwelijks toegang tot schoon water en gezondheidszorg.

Er gaan honderdduizenden mensen gebukt onder de gevolgen van de voedselcrisis, meldt de hulporganisatie. Vooral de door conflicten ontheemde mensen (tussen de 300.000 en 600.000) hebben te maken met ondervoeding. Dat speelt niet alleen in Afar, maar ook in andere delen van Ethiopië.