Nelson M., die zondag in Mexico-Stad werd opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno en mensenhandel, blijft voorlopig vastzitten. Dat meldt de Mexicaanse aanklager nadat de man woensdag voor de rechter-commissaris moest verschijnen in de Mexicaanse hoofdstad.

Eerder liet openbaar aanklager Laura Angelina Borbolla Moreno op een persconferentie in Amsterdam al weten dat de verdenking tegen hem zeer ernstig is. M. zit volgens Moreno vast in "een van de grootste gevangenissen van het land". De Mexicaanse aanklager meldt dat het onderzoek naar de man wordt voortgezet.

Nelson M. werd zondag opgepakt in de Mexicaanse hoofdstad nadat bij het Mexicaanse openbaar ministerie een anonieme melding was binnengekomen dat hij van plan was kinderporno te verkopen. "Ook zou hij, volgens die melding, mogelijk van plan zijn een adolescent te kopen", aldus Moreno. Op weg naar deze afspraak is de man opgepakt.

M. zou foto's van een of meerdere kinderen op zak hebben gehad. Ook zijn meerdere opslagapparaten met hierop kinderporno, een wapen en drugs in beslag genomen. Het gaat in totaal om 4 terabyte aan materiaal, een "zeer grote hoeveelheid".

Volgens Moreno kan het Nelson M. een straf tot maximaal vijftig jaar per delict opleveren.

Nederlandse OM heeft geen contact met Mexicaanse collega's

M. wordt in Nederland verdacht van het voorzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van tienduizend afbeeldingen met kinderporno. Hij mocht het proces tegen hem in vrijheid afwachten en vertrok vervolgens naar Mexico, waar hij naar eigen zeggen politiek asiel ging aanvragen.

Het Nederlandse OM liet eerder deze week weten geen contact te hebben met Mexico over uitlevering. "Wat wij begrijpen is dat hij is aangehouden voor strafbare feiten die hij in Mexico gepleegd heeft. Het is aan de autoriteiten daar om te bepalen hoe zij daarmee omgaan en of ze hem daarvoor willen vervolgen."

Pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.