De terugvlucht van veertien Britse mannen van Schiphol naar Engeland werd zaterdag geannuleerd en ze hadden maar één mogelijkheid om alsnog thuis te komen: met de trein naar Calais en dan met een fiets op de ferry naar Dover.

De mannen zaten afgelopen zaterdag vast op Schiphol, nadat zij een vrijgezellenfeest in Amsterdam hadden gevierd. Omboeken bleek niet meer mogelijk. De enige optie om met het openbaar vervoer thuis te komen, was per trein en de ferry.

De groep moest dan eerst met de trein naar Calais in Frankrijk en dan met de ferry naar Dover. Maar de mannen stuitten op een probleem: op de ferry zijn vanwege de veiligheid geen voetgangers toegestaan. En dus besloten zij fietsen te regelen.

De meesten van hen kochten tijdens een tussenstop van de trein een tweedehands fiets in Brussel, de rest kocht er een in Lille. De mannen moesten de steden flink doorzoeken en betaalden 40 tot 220 euro voor de fietsen. Met fiets en al in de trein zijn ze naar Calais gereisd, waar zij fietsend aan boord van de ferry konden komen.

Eenmaal in Dover aangekomen, zijn de mannen per taxi naar huis gereisd. De "epische reis" van 370 kilometer naar huis was als "de kers op de taart", zegt de aanstaande bruidegom tegen de Britse krant The Mirror. Het zou de groep zeker 400 euro per persoon hebben gekost. Een woordvoerder van easyJet heeft gezegd "alle redelijke kosten" te vergoeden.