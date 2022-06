De man die woensdag inreed op voetgangers in Berlijn deed dat met opzet. Volgens burgemeester Franziska Giffey kampt hij met "ernstige psychische problemen".

De 29-jarige man reed eerst voorbijgangers aan op de hoek van de Rankestrasse, in het centrum van Berlijn. Daarna reed hij ongeveer 200 meter verderop een etalage op de Tauentzienstrasse in.

Onder de aangereden voorbijgangers waren kinderen die met hun schoolklas op bezoek waren in de Duitse hoofdstad. Een lerares kwam om het leven en veertien anderen, onder wie kinderen, raakten gewond.

De verdachte heeft meerdere warrige verklaringen afgelegd, die nog moeten worden ontcijferd, zegt Giffey tegen de publieke omroep RBB. Ze spreekt van een "zwarte dag in de geschiedenis van Berlijn".

Een politiewoordvoerder zei woensdagavond tegen persbureau DPA dat er aanwijzingen zijn dat er sprake was van "een psychische noodsituatie" bij de bestuurder. Hij benadrukte echter dat dit slechts een van de richtingen is waarin het onderzoek gaat en dat nog niets wordt uitgesloten.

De politie onderzoekt nog of de posters met leuzen over Turkije die in de auto werden gevonden iets te maken hebben met het motief van de man.