De man die woensdagochtend met zijn auto inreed op een menigte in Berlijn heeft daarbij veertien scholieren verwond en hun lerares gedood, schrijft de Berlijnse politie op Twitter. Het motief van de bestuurder is nog altijd niet bekend.

De kinderen zitten op een school in de Centraal-Duitse deelstaat Hessen en waren op bezoek in Berlijn. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Hun lerares overleed volgens de politie ter plekke.

Over andere gewonden is niets bekend. Eerder op de dag meldde de brandweer dat er dertig gewonden zouden zijn, de politie sprak toen nog over twaalf slachtoffers, van wie er vijf ernstig aan toe zouden zijn.

Woensdagochtend reed een 29-jarige bestuurder van Duits-Armeense afkomst met zijn zilverkleurige Renault in op een menigte in het centrum van Berlijn. Het is nog altijd onduidelijk of er sprake was van opzet of een ongeluk. Nadat hij tot stilstand was gekomen in een winkelpand, hielden omstanders hem aan totdat de politie arriveerde.

Eerder meldde de Duitse krant Bild dat de man een bekentenis had achtergelaten in zijn auto, maar de Berlijnse deelstaatminister Iris Spranger van Binnenlandse Zaken ontkende dit later.

Volgens Spranger zijn er in de auto wel posters gevonden met daarop "opmerkingen met betrekking tot Turkije", maar is de vraag is of die wel toebehoorden aan de man. Hij reed namelijk in de auto van zijn oudere zus. De bestuurder is volgens het Duitse persbureau DPA een bekende van de politie. De autoriteiten denken volgens het persbureau nog niet aan extremisme of terrorisme.

"We hebben nog niet alles opgehelderd", zei de Berlijnse burgemeester Franziska Giffey op de plaats van het incident. Het is volgens de autoriteiten nog te vroeg om te speculeren.

Het incident vond plaats in de buurt van de plek waar in december 2016 een dodelijke aanslag plaatsvond. Toen kaapte een afgewezen Tunesische asielzoeker een vrachtwagen. Vervolgens reed hij in op een drukke kerstmarkt, wat twaalf mensen het leven kostte. IS eiste die aanslag op.