In Berlijn zijn zeker tien mensen gewond geraakt doordat een automobilist is ingereden op een menigte mensen, melden Duitse media. De brandweer bevestigt dat het gaat om een voertuig dat reed op de Rankestrasse in het stadsdeel Charlottenburg.

Over het motief van de bestuurder is nog niets naar buiten gekomen. De politie laat aan de regionale zender rbb weten dat de automobilist is aangehouden.

Dit bericht wordt aangevuld.