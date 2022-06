In het westen van Berlijn zijn woensdag meerdere mensen gewond geraakt doordat een automobilist inreed op een menigte mensen. Eén persoon is overleden, meldt de politie. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van ongeveer dertig gewonden, lokale media melden acht gewonden. Vijf van hen zouden er slecht aan toe zijn.

De automobilist bestuurde rond 10.30 uur een zilverkleurige Renault Clio op de Kurfürstendamm in het stadsdeel Charlottenburg. Hij zou eerst voorbijgangers hebben aangereden op de hoek van de Rankestrasse. Daarna reed hij ongeveer 200 meter verder op de Tauentzienstrasse in een etalage, schrijven lokale media.

De politie laat aan de regionale zender rbb weten dat er een 29-jarige automobilist is aangehouden. De verdachte wordt nog verhoord. Het motief van de bestuurder is nog onbekend.

Het incident vond plaats in de buurt van de plek waar in december 2016 een dodelijke aanslag plaatsvond. Toen kaapte een afgewezen Tunesische asielzoeker een vrachtwagen. Vervolgens reed hij in op een drukke kerstmarkt, wat twaalf mensen het leven kostte. IS eiste die aanslag op.