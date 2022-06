Vijf dolfijnen zijn dinsdag met een vrachtvliegtuig van Curaçao naar Saoedi-Arabië vertrokken. Vorige week spande Stichting Animal Rights een kort geding aan tegen het vertrek van de dieren, maar de rechter oordeelde dat het vertrek van de dolfijnen is toegestaan als de vergunningen in orde zijn.

Dat was dinsdag het geval. Volgens de oprichter van Curaçao Sea Aquarium Park, Adriaan 'Dutch' Schrier, werden de dolfijnen "met pijn in het hart" uitgezwaaid door het personeel van het park.

De beslissing om een aantal dolfijnen te verkopen heeft onder meer te maken met de slechte financiële situatie van het park "als gevolg van de coronapandemie". Maar ook was volgens de oprichter de populatie dolfijnen te groot geworden. Daarom zijn drie vrouwelijke en twee mannelijke dolfijnen in de leeftijd tussen vijf en tien jaar verkocht.

Animal Rights is tegen de overplaatsing van de dieren omdat de omstandigheden in het "betonnen aquarium" in het Saoedische Djedda slechter zouden zijn dan in Curaçao. In het nieuwe onderkomen leven de dieren volgens de organisatie in een zwembad met chloorwater en zorgen zandstormen uit de omliggende woestijn voor overlast.

De organisatie die opkomt voor de rechten van dieren reageerde zaterdag nog positief op de uitspraak van de rechter. Ze zouden het kort geding hebben 'gewonnen' omdat de rechter een dwangsom had opgelegd van 200.000 Antilliaanse gulden (zo'n 104.000 euro) per dier als de dieren zouden worden getransporteerd zonder de juiste vergunning.

Dinsdag waren de vergunningen rond. Volgens Curaçao Sea Aquarium staat het welzijn van de dieren voorop in hun beleid en was het verkrijgen van een vergunning geen probleem. Verder stelt het bedrijf dat het Fakieh Aquarium in Saoedi-Arabië verreweg de beste faciliteiten heeft voor de dolfijnen.