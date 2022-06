Bij een aanslag tijdens een mis in Nigeria zondag zijn iets 22 mensen om het leven gekomen. Dat melden plaatselijke autoriteiten dinsdag. Kort na de aanslag berichtten lokale media nog over meer dan vijftig doden.

Naast de 22 doden raakten zeker 19 mensen gewond. Op het moment van de aanslag waren er 88 mensen in het gebouw aanwezig.

In de kerk in de zuidwestelijke stad Owo openden gewapende mannen het vuur op katholieke gelovigen terwijl er een mis gaande was. Ook werden er explosieven naar binnen gegooid.

VN-topman António Guterres heeft de aanval veroordeeld. Aanvallen op gebedshuizen zijn verachtelijk", zei hij in een vrijgegeven verklaring. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties dringt er bij de Nigeriaanse autoriteiten op aan om de daders in de rechtszaal verantwoordelijk te houden.

In het noorden van Nigeria, een overwegend islamitisch land, zijn veel gewapende bendes actief. Naast overvallen houden zij zich vaak bezig met ontvoeringen voor losgeld. Ook zijn daar geregeld bloedige aanvallen van radicale moslims op kerken. In het zuidwesten komt dergelijk geweld nauwelijks voor.