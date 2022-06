De Italiaanse politie heeft dinsdag tijdens een internationale politieactie veertien Pakistanen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een steekincident in de buurt van de voormalige redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo in 2020.

Het gaat dus niet om de aanslagen óp de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015. De verdachten zijn aangehouden in verband met een steekpartij, in de buurt van het voormalige kantoor van het satirische tijdschrift in Parijs.

Bij de steekpartij, die plaatsvond in september 2020, raakten twee personen ernstig gewond. De 27-jarige Pakistaan Zaheer Hassan M. stak hen met een mes, enkele weken nadat het magazine opnieuw controversiële cartoons van profeet Mohammed had gepubliceerd.

Het politieonderzoek van dinsdag begon in het Noord-Italiaanse Genua, waar een van de verdachten woont. Aan de actie ging maandenlang onderzoek naar de zogenoemde Gabar-groep vooraf. Uit het onderzoek bleek dat andere leden van deze groep elders in Italië en in Frankrijk en Spanje verbleven.

Ook aanhoudingen in andere landen

Een rechter in Genua tekende veertien arrestatiebevelen voor misdrijven die verband houden met "internationaal terrorisme". De actie werd gecoördineerd door de Europese politiedienst Europol, in samenwerking met de politie in Italië, Frankrijk en Spanje. Ook in die landen werden aanhoudingen verricht, maar hoeveel is niet bekendgemaakt.

De Pakistaan M. was in september 2020 van plan het kantoor van Charlie Hebdo in brand te steken. Hij wist alleen niet dat het kantoor na de aanslag van 2015 verhuisd was. De twee personen die hij neerstak zag hij aan voor medewerkers van het tijdschrift. In werkelijkheid werkten ze voor een bedrijf dat gevestigd was in het pand waar Charlie Hebdo eerder zat.

M. werd na de steekpartij aangehouden door de Franse politie.