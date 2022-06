De Italiaanse politie heeft 4,3 ton cocaïne onderschept. De drugs heeft een straatwaarde van 240 miljoen euro en de vondst geldt als een van de grootste drugsonderscheppingen in Europa. Er zijn 38 arrestatiebevelen uitgevaardigd in Italië, Slovenië, Kroatië, Bulgarije, Colombia en ook Nederland.

De drugs zouden afkomstig zijn van het Colombiaanse Del Golfo-kartel. De baas van dit kartel werd vorig jaar al aangehouden op zijn eigen bruiloft.

Politiekorpsen in meerdere landen deden ruim een jaar onderzoek naar drugstoevoerlijnen. Ook Amerikaanse inlichtingendiensten hielpen mee met het onderzoek. Sinds mei 2021 werden negentien drugsleveringen nauwlettend in de gaten gehouden om betrokkenen te kunnen identificeren.

"Het is een volgende tik voor het grootste Colombiaanse drugskartel", aldus de Italiaanse autoriteiten. Er is behalve cocaïne ook bijna 2 miljoen euro aan geld in beslag genomen.

Later op dinsdag wordt meer informatie bekendgemaakt.