De Britse premier Boris Johnson mag dan de vertrouwensstemming binnen zijn partij hebben overleefd, hij is op dit moment aangeschoten wild. Dat valt dinsdagochtend op te maken uit de commentaren in de Britse media. Die stellen allemaal dat de uitslag zijn positie én de partij een slag hebben toegebracht.

De kranten in het Verenigd Koninkrijk openen dinsdag met de vertrouwensstemming die Johnson maar net overleefde. Binnen zijn partij was tot deze stemming opgeroepen, omdat hij door onder meer 'partygate' steeds meer onder vuur is komen te liggen.

De premier was bij meerdere feestjes aanwezig, terwijl de rest van het land zich vanwege de coronacrisis aan een strenge lockdown hield.

The Times stelt op de voorpagina dat Johnson "een gehavende overwinnaar is". De krant wijst erop dat in het verleden premier Margaret Thatcher een soortgelijke stemming had overleefd, maar een paar dagen later wel aftrad.

The Daily Telegraph kopt dat deze "lege overwinning de Tories verscheurt". De krant stelt dat het gezag van Johnson binnen de partij ondanks de gewonnen stemming "weggevaagd" is en dat zijn tegenstanders hun moment afwachten om hem alsnog weg te werken. "De premier is toast", aldus een van de commentaren in de krant.

The Guardian constateert op de voorpagina dat de "premier zich na een grote vernedering vastklampt aan de macht". In een commentaar schrijft de krant dat "politici dit soort nederlagen niet te boven komen".

Ook The Mirror voorspelt dat de Britse premier het geen jaar meer volhoudt. "Party's over, Boris" luidt de kop. Overigens gebruikt Metro deze kop eveneens op de voorpagina.

The Huffington Post constateert dat Johnson na deze stemming een dead man walking is, een term die wordt gebruikt voor terdoodveroordeelden. "De premier mag de stemming overleefd hebben, maar met een opstand van dit formaat binnen zijn eigen partij mag je hem wel dodelijk gewond noemen", aldus het commentaar

Johnson zelf sprak maandagavond van een "fantastisch en duidelijk resultaat". Hij riep zijn partijgenoten op om "nu te gaan samenwerken als één partij en de inwoners van dit land verder te helpen".

Johnsons partijgenoten zijn verbolgen over de illegale feestjes die tijdens coronalockdowns op het kantoor van de premier werden georganiseerd. De schandalen beschadigden de partij en de Tories gingen bij de regionale verkiezingen in mei al hard onderuit.

Wat ging 'partygate' ook alweer over? Tijdens de pandemie vierde de Britse regering 'lockdownfeestjes', waarbij medewerkers zich niet aan de coronaregels hielden.

De politie deelde 126 boetes uit aan onder anderen Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak.

Daarnaast deed topambtenaar Sue Gray onderzoek naar in totaal zestien lockdownfeestjes. Haar conclusie was vernietigend. Ze beschreef een buitensporige en hiërarchische cultuur op Downing Street.

Johnson zei daarop "de volledige verantwoordelijkheid" te nemen. De premier zei dat het hem speet en dat hij zijn lesje geleerd had. Maar aftreden deed hij niet.