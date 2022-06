Het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn had plannen om in juni en juli het spoor te repareren waar vrijdag een dodelijke treinontsporing plaatsvond. Dat schrijft Die Welt maandag. Bij de ontsporing vielen vijf doden en 44 gewonden.

De werkzaamheden aan de lijn tussen Oberau en Garmisch-Partenkirchen, inclusief het spoor bij de plaats van het ongeval in Burgrain, staan op een lijst met geplande bouwprojecten van DB Netz, de Duitse versie van ProRail.

Op 25 juni zou een correctie worden uitgevoerd op de plaatsing van de rails. Op 1 juli zou ook een stuk rails worden vervangen. Een woordvoerder van Deutsche Bahn wilde vanwege het lopende onderzoek niet reageren op het verhaal van de Duitse krant.

Het Duitse staatsbedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het is inmiddels uitgesloten dat de trein te hard reed. Er wordt nu onderzocht of de trein ontspoorde door een technisch mankement aan de trein of aan het spoor.

De dubbeldekstrein had ongeveer 140 passagiers aan boord en ontspoorde vrijdag iets na het middaguur ten noorden van de Beierse stad Garmisch-Partenkirchen, ten zuidwesten van München. Sommige wagons stortten van een helling.

Bij het ongeluk kwamen zeker vijf mensen om het leven en zijn zo'n 44 personen gewond geraakt, van wie de helft naar het ziekenhuis moest. Onder de gewonden zijn veel kinderen. De hulpdiensten rukten massaal uit vanwege het ongeluk. Er kwam ook hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger.