Boris Johnson mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij overleefde maandagavond een vertrouwensstemming van zijn eigen Conservative Party. Als Johnson geen meerderheid had behaald, was hij afgezet en moest er een opvolger gevonden worden.

Johnsons partijgenoten zijn verbolgen over de illegale feestjes die op het kantoor van de premier werden georganiseerd tijdens coronalockdowns. De schandalen beschadigden de partij en de 'Tories' gingen bij de regionale verkiezingen in mei al hard onderuit.

Mede daardoor wilden steeds meer Conservatieven af van Johnson. Het duurde echter even voor het tot een vertrouwensstemming kwam, omdat 15 procent van de fractie (54 parlementariërs) het initiatief moesten steunen. Om hem af te zetten, waren maandagavond 180 Tory-leden nodig.

Zo ver kwam het niet, maar het resultaat zal Johnson niet onberoerd laten. Hij kreeg de steun van 211 partijgenoten, maar liefst 148 Tory-leden stemden vóór zijn vertrek. Dat betekent dat hij de steun heeft van nog geen 60 procent van zijn partij. Ook is er minder vertrouwen in Johnson dan in de vorige premier Theresa May. Zij werd ook aan een vertrouwensstemming onderworpen en zag 133 partijgenoten zich tegen haar keren.

Wat ging 'partygate' ook alweer over? Tijdens de pandemie vierde de Britse regering 'lockdownfeestjes', waarbij medewerkers zich niet aan de coronaregels hielden.

De politie deelde 126 boetes uit, onder meer aan Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak.

Daarnaast deed topambtenaar Sue Gray onderzoek naar in totaal zestien lockdownfeestjes. Haar conclusie was vernietigend. Ze beschreef een buitensporige en hiërarchische cultuur op Downing Street.

Johnson zei daarop "de volledige verantwoordelijkheid" te nemen. Hij zei dat het hem speet en dat hij zijn lesje geleerd had. Maar aftreden deed hij niet.

May en Thatcher stapten alsnog op na 'gewonnen' vertrouwensstemming

May stapte een half jaar na de stemming op. Ook Margaret Thatcher trad in 1990 acht dagen na haar 'gewonnen' vertrouwensstemming af.

Het wordt afwachten of Johnson ook zelf besluit op te stappen. Een nieuwe interne vertrouwensstemming is het aankomende jaar niet mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de premier nu rustig achterover kan leunen. De reputatie van Johnson is hoe dan ook verder beschadigd geraakt en hij zal hard aan het werk moeten om het interne conflict te lijmen.