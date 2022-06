Luchtvaartmaatschappij Ryanair eist van passagiers die reizen met een Zuid-Afrikaans paspoort dat zij hun nationaliteit bewijzen. Ze moeten daarvoor een vragenlijst over Zuid-Afrika beantwoorden in het Afrikaans, wat slechts 10 tot 15 procent van de Zuid-Afrikanen als eerste taal heeft. De test is volgens Ryanair het gevolg van een toenemend aantal valse Zuid-Afrikaanse paspoorten.

De vragenlijst bevat vijftien algemene kennisvragen over Zuid-Afrika, waaronder wat de hoofdstad van het land is en hoe de hoogste berg heet. Dat de test in het Afrikaans is, is opvallend omdat die taal wordt geassocieerd met apartheid en door slechts 10 tot 15 procent van de Zuid-Afrikaanse bevolking wordt gesproken.

"Als mensen de vragenlijst niet kunnen voltooien, wordt hun reis geannuleerd en krijgen ze hun geld terug", zegt een woordvoerder van Ryanair tegen persbureau Reuters. Ryanair is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Het Ierse bedrijf heeft geen directe vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De vragenlijst moet worden ingevuld door alle Zuid-Afrikaanse passagiers die vanuit luchthavens met Ryanair naar het Verenigd Koninkrijk willen vliegen.

De ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Zuid-Afrika laat weten dat de taaltest geen vereiste van de Britse overheid is om reizigers toe te laten. Tegenstanders vinden dat Ryanair onnodig extra voorwaarden stelt op basis van nationaliteit en taal en daarmee discrimineert.

Afrikaans is de op twee na meest gesproken taal in Zuid-Afrika, na Zulu en Xhosa. Engels wordt door de meeste Zuid-Afrikanen ook gesproken, maar als tweede taal. Afrikaans wordt het meest gesproken in het zuiden van het land, zoals het kustgebied rond Kaapstad. Ook in Namibië wordt het gesproken. Ongeveer een op acht Zuid-Afrikanen heeft Afrikaans als moedertaal.

De taal is een dochtertaal van het Nederlands en ontwikkelde zich in Zuid-Afrika door de Nederlandse kolonisten die zich er sinds de zeventiende eeuw vestigden. Later werd het gezien als de taal van de 'witte onderdrukker' in het apartheidsregime sinds 1948. Tot het einde van dat regime in 1994 was Afrikaans de officiële taal van Zuid-Afrika. Tegenwoordig erkent Zuid-Afrika elf officiële talen.