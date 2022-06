Een 66-jarige Brit heeft maandag in Irak een celstraf van vijftien jaar gekregen. De rechtbank achtte bewezen dat hij archeologische potscherven het land uit wilde smokkelen, meldt persbureau Associated Press.

De 66-jarige Jim Fitton (links op de foto) is een gepensioneerde geoloog. Tijdens een toeristisch bezoek aan Eridu, een oude Mesopotamische opgravingslocatie in het zuidoosten van Irak, verzamelde hij twaalf potscherven om mee te nemen als souvenir. De artefacten zijn in ieder geval meer dan tweehonderd jaar oud.

Irak heeft strenge wetten als het gaat om het zoeken naar en vervoeren van archeologisch voorwerpen. In het verleden zijn antieke artefacten vaak illegaal het land uit gesmokkeld. Op basis van de Iraakse wet had Fitton zelfs de doodstraf kunnen krijgen, al werd dat zeer onwaarschijnlijk geacht. De Brit werd samen met een Duitser op 20 maart aangehouden op het vliegveld van Bagdad, nadat de voorwerpen in hun bagage waren gevonden.

Naar eigen zeggen was Fitton niet op de hoogte van de Iraakse wetgeving. Hij zei dat hij de scherven niet bewust illegaal smokkelde en ook niet wilde verkopen. De Iraakse rechter oordeelde dat Fitton had kunnen en moeten weten dat hij de scherven niet mocht meenemen. De Duitser werd vrijgesproken van "criminele intenties" en kreeg geen straf.

De veroordeling komt als een harde klap voor Fitton en zijn familie. Zijn advocaat zei tegen Associated Press geschokt te zijn. "Ik had gedacht dat hij in het slechtste scenario een voorwaardelijke celstraf van een jaar zou krijgen."

Het is niet duidelijk of Fitton zijn straf in Irak moet uitzitten of dat hij dat in het Verenigd Koninkrijk mag doen. Het VK heeft geen uitleveringsverdrag met Irak. De oud-geoloog heeft een Brits paspoort, maar woont met zijn vrouw al jaren in Maleisië. De Britse consul in Irak was aanwezig bij het proces, maar verliet de rechtbank na de uitspraak zonder toelichting te geven.