Zelden lag een Britse premier zo zwaar onder vuur als Boris Johnson na het 'partygate'-schandaal. Vanavond stemt de Conservative Party over zijn politieke toekomst. Maar wat zijn Johnsons kansen eigenlijk? En wat gebeurt er als hij wordt weggestemd? NU.nl beantwoordt de vier belangrijkste vragen over de vertrouwensstemming.

Waar stemmen de Conservatieven eigenlijk voor (of tegen)?

De Conservative Party - ook wel de 'Tories' genoemd - heeft maandag besloten tot een vertrouwensstemming. Het is eigenlijk een soort motie van wantrouwen die binnen de eigen partij is ingediend.

Om het zover te laten komen, moet 15 procent van de partij een brief schrijven waarin ze bekendmaken zo'n stemming te steunen. Dat zijn 54 parlementariërs.

Maandagochtend maakte partijprominent Graham Brady bekend dat dat is gelukt. Brady is voorzitter van het zogeheten 1922 Committee, een invloedrijke groep parlementariërs binnen de partij. Naar hem zijn alle brieven verstuurd. Hij is dan ook de enige die weet hoeveel brieven er in totaal zijn binnengekomen.

Brady zegt de premier zondag al te hebben ingelicht. Vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de stemming, die zo'n twee uur in beslag zal nemen. Direct daarna wordt de uitkomst bekendgemaakt.

Wat zijn de verwachtingen voor vanavond?

Dat is moeilijk te zeggen. De stemming is achter gesloten deuren en geheim, dus we weten het pas zeker als de uitslag is bevestigd. Wel maakten Conservatieven kort na het nieuws van de stemming bekend Johnson te steunen.

Zo ook de meeste regeringsleden. Zestien van de 22 bewindspersonen hebben al gezegd de premier te zullen steunen, blijkt uit een rondgang van BBC News. Onder hen is ook Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Dat zij achter Johnson staat is goed nieuws voor de premier, aangezien Truss wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Inmiddels hebben al zeker vijftig Tories hun steun aan Johnson betuigd, en dit aantal zal gedurende de dag verder oplopen. De verwachting is, onder zowel voor- als tegenstanders, dat Johnson het gaat redden.

Wat ging 'partygate' ook alweer over? Tijdens de pandemie vierde de Britse regering 'lockdownfeestjes', waarbij medewerkers zich niet aan de coronaregels hielden.

De politie deelde 126 boetes uit, onder meer aan Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak.

Daarnaast deed topambtenaar Sue Gray onderzoek naar in totaal zestien lockdownfeestjes. Haar conclusie was vernietigend. Ze beschreef een buitensporige en hiërarchische cultuur op Downing Street.

Johnson zei daarop "de volledige verantwoordelijkheid" te nemen. Hij zei dat het hem speet en dat hij zijn lesje geleerd had. Maar aftreden deed hij niet.

Het vertrouwen is er in ieder geval bij Boris Johnson zelf. De premier "verwelkomt de mogelijkheid" om zijn kant van het verhaal te vertellen en "een einde te maken aan maanden van speculatie" over zijn positie.

Toch is Johnson momenteel hard aan het werk om de Conservatieve fractie achter zich te krijgen. Maandagochtend dook een document op dat de Tories moet doen overtuigen van een stem voor Johnson. In dat document worden onder meer de successen van Johnson tijdens de coronacrisis aangehaald. Ook worden de Tories gewaarschuwd dat een intern conflict alleen maar in het voordeel is van Labour, de belangrijkste oppositiepartij.

Johnson spreekt de Conservatieve parlementariërs vanmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd nog één keer toe in een laatste poging hen te overtuigen.

Wat gebeurt er als de uitslag bekend is?

Graham Brady heeft toegezegd dat de resultaten direct na de stemming worden vrijgegeven. Om te overleven heeft Johnson een simpele meerderheid van 180 parlementariërs nodig.

Als hem dat lukt, mag hij blijven zitten. Hij is dan bovendien een jaar vrijgesteld van de vertrouwensstemming. Dat is zo geregeld in de partijreglementen.

Maar als hij die meerderheid niet haalt, wordt hij door zijn eigen partij afgezet. Hierna zal de Conservative Party direct op zoek gaan naar een opvolger van de partij die dan ook het premierschap van Johnson overneemt.

En als Johnson de stemming overleeft, is hij dan van alle ophef af?

Daar lijkt het niet op. Hoewel een meerderheid vanavond betekent dat zijn eigen partij nog achter hem staat, neemt dat niet weg dat er binnen de Conservative Party actief is opgeroepen tot zijn vertrek. Johnson zal hard aan het werk moeten om dat interne conflict te lijmen.

De geschiedenis wijst bovendien uit dat het overleven van een vertrouwensstemming niet bepaald garandeert dat een premier ook blijft zitten. Margaret Thatcher trad in 1990 acht dagen na haar 'gewonnen' vertrouwensstemming af. De vorige premier Theresa May deed dat binnen een half jaar, zo blikt BBC News terug.

De vraag is dan ook vooral hoe groot zijn aanhang is, als Johnson de stemming overleeft. May won comfortabel met een tweederdemeerderheid, maar trad dus alsnog vrij snel erna af. Het aantal Tories dat zich tegen Johnson heeft gekeerd, zal aan hem blijven kleven tot en met de volgende verkiezingen, voorspelt BBC News. Ook The Guardian verwacht dat hij het moeilijk zal krijgen, of hij wint of niet.