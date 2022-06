Graham Brady, een prominent in de Conservative Party van Boris Johnson, heeft maandagochtend een vertrouwensstemming tegen de Britse premier aangekondigd.

De vertrouwensstemming zal maandag tussen 18.00 en 20.00 uur lokale tijd (19.00 en 21.00 uur Nederlandse tijd) plaatsvinden. Johnson werd zondag door Brady op de hoogte gesteld van de stemming.

Om het tot een vertrouwensstemming te laten komen, moest 15 procent van de fractie (54 parlementariërs) zo'n stemming steunen. Die drempel is gehaald, zo maakt Brady maandagochtend bekend.

Johnson heeft een simpele meerderheid nodig om de stemming te overleven. Als hem dat lukt, stelt hij zijn positie voor een jaar veilig. In dat jaar kan er niet opnieuw een stemming tegen hem worden gestart. Als hij de stemming vandaag niet overleeft, volgt de verkiezing voor een opvolger.

De uitkomst zal direct na afloop van de stemming bekend worden gemaakt.

Waarom de stemming precies vandaag plaatsvindt, is niet geheel duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat steeds meer parlementariërs willen dat Johnson vertrekt vanwege het 'partygate'-schandaal. Johnson wordt verweten zijn eigen coronaregels te hebben genegeerd tijdens lockdownfeestjes.

Dit bericht wordt aangevuld...