In Nigeria hebben gewapende mannen zondag tijdens een mis in een katholieke kerk het vuur geopend op gelovigen. Volgens lokale media en een arts zijn minstens vijftig mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen. De autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd.

De onbekende daders zouden geschoten hebben en explosieven hebben gegooid. Ook zouden zij meerdere personen hebben gekidnapt. Er is nog niets bekend over hun motief. De politie is bezig met onderzoek, liet de woordvoerder weten aan persbureau Reuters. Op videobeelden na de schietpartij zijn lichamen te zien in plassen bloed.

De terreuraanval vond plaats in het dorp Owo, in de zuidwestelijke staat Ondo. De gouverneur van de staat, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, beloofde dat er geen moeite gespaard zal worden om de daders op te sporen.

Dergelijk geweld komt in het zuidwesten van Nigeria amper voor. In het noordoosten is echter sprake van een islamistische opstand en vinden overvallen en ontvoeringen door gewapende bendes vaker plaats. Kerken zijn daarbij regelmatig doelwit.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari veroordeelde de "afschuwelijke" aanval. De paus heeft laten weten te bidden voor de slachtoffers.