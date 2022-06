Bij een explosie en grote brand in Bangladesh zijn zondag zeker 44 mensen overleden. Lokale autoriteiten zeggen ook dat minstens 150 mensen gewond zijn geraakt.

De brand woedde bij de Nederlands-Bengaalse joint venture BM Inland Container Depot in Chittagong.

Rond middernacht was er een explosie in een container met chemicaliën, waarna de brand ontstond. Nog meer explosies volgden. Ongeveer vijftig hulpverleners en tien agenten raakten gewond. Zo'n vijf brandweerlieden zijn overleden.

De ziekenhuizen in de regio zijn overvol en tientallen slachtoffers moeten in de gang wachten tot ze geholpen kunnen worden. Het leger springt bij om patiënten te behandelen. Ook wordt opgeroepen om bloed te doneren.

Het containerdepot ligt op zo'n 20 kilometer van de belangrijkste haven van Chittagong en ruim 200 kilometer ten zuidoosten van de Bengalese hoofdstad Dhaka.

Industriële branden komen vaak voor in Bangladesh. Dat komt met name door gebrekkige veiligheidsmaatregelen. De grootste industriële ramp in het land vond plaats in 2013. Toen kwamen 1.134 mensen om doordat het dak van kledingfabriek Rana Plaza instortte.