Rusland zal alles in het werk stellen om de door het Westen geleverde installaties voor zware artillerie te vernietigen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag gezegd in een interview op de staatstelevisie. "We zullen de doelen aanvallen die we nog niet hebben geraakt als dergelijke installaties worden geleverd", zei Poetin.

Afgelopen week heeft de Amerikaanse president Joe Biden besloten dat de VS het Oekraïense leger gaat voorzien van "geavanceerdere raketsystemen en munitie".

Hij noemde onder andere "Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie".

Poetin zei in het interview dat Rusland "gepaste maatregelen zal treffen" als de wapens daadwerkelijk worden geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorig weekend te hopen deze week van westerse bondgenoten "goed nieuws" te krijgen over nieuwe wapenleveranties.

Explosies in Kyiv

Zondagochtend zijn in Kyiv nog explosies waargenomen, zo vertelden getuigen aan persbureau Reuters. Na de ontploffingen was er in de Oekraiense hoofdstad veel rook te zien.

"Meerdere explosies in verschillende delen van de stad. Diensten zijn aan het blussen. Er zijn geen doden door raketaanvallen op de infrastructuur. Eén gewonde is in het ziekenhuis opgenomen", meldde burgemeester Vitali Klitschko op Telegram, kort nadat er in Kyiv en andere steden een luchtalarm had geklonken.

Ook in Severodonetsk, een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne, waren explosies te horen, zegt de Oekraïense regionale gouverneur zondag. Volgens hem verliest het Russische leger terrein. De stad is het toneel van hevige gevechten in een poging van Rusland om controle te krijgen over het Donetsbekken.

Sinds de start van de oorlog op 24 februari heeft Rusland volgens Zelensky meer dan 2.500 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zei hij zaterdag tijdens een videotoespraak, waarin hij de Russen beschuldigde van massale vernietiging van kerken en monumenten in zijn land.