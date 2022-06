Veertien NAVO-landen inclusief Nederland beginnen grote manoeuvres op de Oostzee. Meer dan 45 marineschepen, 75 vliegtuigen en 7.000 militairen doen mee aan de oefening BALTOPS22.

Onder de deelnemers aan de oefening 'Baltische Operaties' zijn ook Finland en Zweden, die naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne lid van de NAVO willen worden. De jaarlijkse oefening lijkt daarom op meer aandacht te kunnen rekenen dan gebruikelijk.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er meer NAVO-activiteiten in Oost-Europa. De VS heeft sinds februari meer marinevaartuigen naar Europa gestuurd en zeker drie daarvan doen mee aan de maneoeuvres. De oefeningen gaan van start in Zweden, dat de vijfhonderdste verjaardag van zijn marine viert, en worden op 17 juni afgerond in de Duitse havenstad Kiel.

Als Finland en Zweden lid van de NAVO zijn, wordt de Baltische Zee of Oostzee als het ware een binnenzee van het bondgenootschap. Rusland heeft aan de Oostzee in Kaliningrad een grote marinehaven die het hoofdkwartier is van de Baltische Vloot, maar de Russische kust is daar nauwelijks 120 kilometer lang.