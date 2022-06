Felix Kirwa heeft zaterdag op bijzondere wijze de marathon van Stockholm gewonnen. De Keniaan liep tot twee keer toe verkeerd, maar slaagde er toch in om als eerste te finishen.

Kirwa liep met de Ethiopiër Tesfaye Lencho Anbesa en Merhawi Kesete uit Eritrea vooraan toen ze voor de eerste keer de verkeerde kant op gestuurd werden. Het drietal had de fout snel door, maar was hun voorsprong op de achtervolgers kwijt.

Even later maakten Kirwa, Anbesa en Kesete zich opnieuw los van de rest. Daar ging het echter opnieuw mis, toen ze achter een politiemotor aan liepen die verkeerd reed. Dat hadden de renners pas later door, waardoor ze terug moesten en ruim twee minuten verloren.

Ondanks de vertraging streden Kirwa, Anbesa en Kesete uiteindelijk om de winst, waarin de Keniaan zich de sterkste toonde. Kesete eindigde als tweede.

Door de vertraging liep Kirwa wel het parcoursrecord mis. Dat staat sinds 2019 op naam van de Ehtiopiër Nigussie Sahlesilassie, die er 2 uur, 10 minuten en 10 seconden over deed. Ondanks de twee blunders zat Kirwa daar minder dan een minuut boven.

De marathon van Stockholm wordt sinds 1979 gelopen. In 2020 werd er vanwege de coronapandemie voor het eerst een editie afgelast. Aan de editie van dit jaar deden veertienduizend mensen mee.