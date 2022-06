De Noord-Mexicaanse stad Monterrey legt door de extreme droogte strenge beperkingen op aan zijn inwoners om water te besparen. Ongeveer 5,3 miljoen mensen hebben binnenkort alleen nog tussen 4.00 uur en 10.00 uur de beschikking over stromend water.

De regio waar Monterrey in ligt, Nuevo León, kampt door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd met watertekorten. Het kwik is sinds februari regelmatig tot boven de veertig graden gestegen. Ook wordt de komende dagen zeer weinig regen verwacht. In de hele deelstaat Nuevo León geldt de noodtoestand.

Vanwege de droogte werd eerder al op verschillende plaatsen in de stad de kraan dichtgedraaid. De stad is een belangrijk zakencentrum van Mexico en huisvest ook veel industrie.