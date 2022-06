De regering van Tsjaad heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dat besloot het Afrikaanse land omdat het onvoldoende tarwe kan invoeren vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De militaire regering van het arme Sahelland beklemtoont dat de situatie ten aanzien van levensmiddelen sinds begin dit jaar extreem is verslechterd. Het land dringt aan op internationale hulp.

Ongeveer een derde van de zestien miljoen inwoners van Tsjaad is volgens de Verenigde Naties (VN) dit jaar voor voedsel aangewezen op internationale hulp.

Oekraïne en Rusland behoren de grootste exporteurs van tarwe ter wereld. Afrikaanse landen voeren de helft van hun tarwe in. De VN waarschuwde begin mei dat de wereldwijde voedselhulp in gevaar kan komen door de oorlog in Oekraïne.

Tot overmaat van ramp worden delen van het noorden en oosten van Afrika getroffen door een uitzonderlijke droogte.

"We hebben in Nederland ook te maken met extreem weer, maar dat is in Afrika nog veel extremer", stelt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen NU.nl. "Het conflict tussen Oekraïne en Rusland maakt de voedselcrisis in Afrika nog erger, omdat de export naar de getroffen Afrikaanse landen hierdoor stokt."

Miljoenen kinderen lopen risico op ondervoeding

Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië worden bedreigd door acute ondervoeding, meldde UNICEF half mei.

De aanhoudende droogte, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zijn volgens de VN-kinderorganisatie de belangrijkste oorzaken. Bovendien nemen de donaties wereldwijd af, zei UNICEF tegen NU.nl.

Het internationale Rode Kruis zegt meer dan 37 miljoen euro nodig te hebben voor hulp in Kenia, Ethiopië en Somalië. Donderdag had de noodhulporganisatie wereldwijd ongeveer 11,5 miljoen euro opgehaald. Ruim drie ton daarvan kwam uit Nederland, meldde het Nederlandse Rode Kruis.

De Senegalese president Macky Sall spreekt vrijdag in het Zuid-Russische Sotsji met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over de voedselcrisis in Afrika.