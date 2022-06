In een groot internationaal onderzoek naar mensensmokkel zijn 134 aanhoudingen verricht en honderden gesmokkelde vreemdelingen onderschept. Dat meldt een woordvoerder van Europol vrijdag. Tijdens die zoekingen werd onder meer 900.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door opsporingsdiensten uit Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Servië, werd geleid door Europol en richtte zich op mensensmokkel via de Balkanroute. De opsporingsdiensten stuitten op meer dan negenhonderd smokkelincidenten. De meeste daarvan werden in Oostenrijk en Duitsland geconstateerd.

In totaal werden 134 aanhoudingen verricht. De meeste aanhoudingen waren in Oostenrijk, hier werden 63 mensen opgepakt. In Nederland werden zes mensen gearresteerd. Daarnaast stuitte de politie in ons land op zes smokkelincidenten en werden twee huiszoekingen verricht.

De aangehouden verdachten maakten deel uit van een groter netwerk dat in meerdere landen opereerde. Uit het onderzoek bleek dat ze verantwoordelijk waren voor het smokkelen van op z'n minst tienduizend migranten van voornamelijk Afghaanse, Pakistaanse en Syrische afkomst. De verdachten uit het netwerk staat bekend als een van de gevaarlijkste migrantensmokkelaars die in de Europese Unie actief zijn.

De migranten werden in laadruimtes van vrachtwagens, gesloten bestelwagens en personenauto's naar Oostenrijk, Duitsland en Nederland gebracht via de westelijke Balkan, Roemenië en Hongarije. De mensensmokkelaars gebruikten sociale media om reclame te maken voor hun illegale handel en om familieleden van de migranten ervan te overtuigen dat de smokkel veilig was.

De beelden op sociale media laten zien hoe de verdachten vuurwapens gebruiken bij het begeleiden van migranten. Ook toonde het onderzoek aan dat veel van de migranten in levensgevaarlijke omstandigheden werden vervoerd. Ondanks de "extreem slechte en levensbedreigende" omstandigheden die wekenlang duurden, moesten migranten tussen de 4.000 en 10.000 euro betalen om vervoerd te worden.