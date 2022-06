De Verenigde Naties gebruiken voortaan de Turkse spelling Türkiye om Turkije aan te duiden, in plaats van het Engelse Turkey. De verandering gaat per direct in, nadat het land eind mei een verzoek hiertoe had ingediend bij het samenwerkingsverband van bijna tweehonderd landen.

Een woordvoerder van VN-chef António Guterres bevestigt de stap aan het Franse persbureau AFP.

Turkije gebruikt de naam Türkiye sinds 1923. In dat jaar werd het land na vier jaar oorlogshandelingen tegen onder meer Frankrijk, Griekenland en Armenië erkend als onafhankelijke republiek.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu maakte dinsdag bekend een officiële brief met het verzoek naar de VN te sturen. Volgens de woordvoerder van Guterres is deze brief woensdag aangekomen bij het hoofdkantoor van de VN in New York. Turkije heeft ook andere internationale organisaties gevraagd de spelling aan te passen.

De Turkse stap volgt op een decreet van president Recep Tayyip Erdogan uit december om de schrijfwijze Türkiye in het Engels, Frans, Duits en andere talen te gebruiken.

'Turkey' betekent in het Engels ook 'iets dat heeft gefaald'

De Turkse president wilde in januari de naam veranderen om verwarring met de in het Engels 'turkey' genoemde kalkoen te voorkomen. Bovendien wees de Turkse publieke omroep erop dat 'a turkey' in de hoog aangeschreven Cambridge Dictionary de betekenissen 'iets wat compleet heeft gefaald' en 'een domme of gekke persoon' heeft.

Eerder promootte Turkije de nieuwe schrijfwijze die de VN gaat gebruiken ook al in veel internationale correspondentie. De naam zou bijvoorbeeld ook op etiketten van producten moeten komen. Het zou lastig kunnen worden om de naam te laten aanslaan in het Engels, omdat de 'ü' niet bestaat in het Engelse alfabet.