De Canadese regering betaalt de Siksika, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van het land, een schadevergoeding van 1,3 miljard Canadese dollar (omgerekend zo'n 960 miljoen euro). Dat melden Canadese media. Het gaat om een van de grootste schadevergoedingen voor de onteigening van grondgebied ooit.

Aan het begin van de twintigste eeuw nam de regering een groot deel van het territorium van de Siksika in.

"We zijn hier samengekomen om een fout uit het verleden recht te zetten", zei de Canadese premier Justin Trudeau tijdens een ondertekeningsceremonie. Trudeau en het hoofd van de Siksika, Ouray Crowfoot, ondertekenden de regeling allebei tijdens de ceremonie. "We zijn samengekomen om onszelf een kans te geven het vertrouwen in elkaar te herstellen."

In 1877 werd een verdrag ondertekend, waarin het grondgebied in het westen van Canada aan de Siksika werd toegekend. Toch nam de Canadese regering in 1910 bijna de helft van het land van de gemeenschap weer in. Het grondgebied werd vervolgens verkocht aan mensen die zich in het gebied wilden vestigen.

"Ik kan het verleden niet compenseren met deze regeling, maar ik hoop toch dat ze kan leiden tot een betere toekomst voor deze generatie en volgende generaties", zei Mark Miller, de minister die verantwoordelijk is voor de banden met de oorspronkelijke bevolking van het land.

Bij het ondertekenen zei Crowfoot dat de schadevergoeding een verschil kan maken in het leven van de mensen uit de Siksika-gemeenschap, hoewel die het onrecht uit het verleden niet goedmaakt.