De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdagavond opgeroepen om eindelijk iets te doen aan het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten. Hij noemde het in een toespraak vanuit het Witte Huis "gewetenloos" dat een meerderheid van de Republikeinse senatoren strengere wapenwetgeving niet ondersteunt.

Biden wil onder meer de verkoop van aanvalswapens aan particulieren verbieden en Amerikanen die een wapen willen kopen zouden vooraf grondiger gecontroleerd moeten worden.

Ook wil hij dat de minimumleeftijd waarop Amerikanen een wapen kunnen kopen wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Daarnaast zouden wapenleveranciers niet langer beschermd worden tegen vervolging als mensen met hun wapens geweld plegen.

"Genoeg is genoeg. We kunnen het Amerikaanse volk niet opnieuw teleurstellen", zei Biden. "In godsnaam, hoeveel meer bloedbaden zijn we bereid te accepteren."

Biden gaf zijn toespraak naar aanleiding van de schietpartij in Uvalde in de staat Texas vorige week. De achttienjarige Salvador Ramos schoot op een basisschool negentien kinderen en twee leraren dood. Hij had kort daarvoor legaal twee aanvalsgeweren en munitie gekocht.

Als presidentskandidaat beloofde Biden strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Daar hebben hij en zijn partijgenoten nu echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Volgens de president ligt dat deels aan de wapenlobby. Die is invloedrijk in vooral landelijke, dunbevolkte staten.

Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig is om de meeste wetgeving aan te nemen.