De Britse koningin Elizabeth heeft donderdagavond bij Buckingham Palace zogeheten bakens aangestoken. Met het aansteken van de bakens wordt haar platina jubileum gevierd. De vorstin drukte op een grote knop waarna het belangrijkste baken met The Tree of Trees verlicht werd.

Het baken bestaat uit een 21 meter hoge boom die opgebouwd is uit 350 kleinere bomen. Na het aansteken van het baken door de koningin zong de Amerikaanse zanger Gregory Porter een lied en werd Buckingham Palace in de schijnwerpers gezet door middel van een lichtshow.

In heel het Verenigd Koninkrijk zijn bakens aangestoken. Hiermee wordt gevierd dat Elizabeth zeventig jaar op de troon zit. Niet alleen in haar thuisland werden bakens aangestoken, dat gebeurde ook op de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese gebiedsdelen.

Het is de bedoeling dat de bakens een soort keten vormen, zoals dat vroeger gebeurde als communicatiemiddel. Tegenwoordig zijn de bakens een symbool geworden van eenheid tussen steden, landen en continenten.

In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 werden het zilveren, gouden en diamanten jubileum van Elizabeth ook met bakens gevierd, net als in 2016 de negentigste verjaardag van Elizabeth.